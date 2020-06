Oppermachtig Manchester City laatste halvefinalist FA Cup

Manchester City heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. In de kwartfinales rekende de ploeg van coach Pep Guardiola simpel af met Newcastle United: 0-2.

De wedstrijd was een herhaling van de bekerfinale van 1955. Destijds zegevierde Newcastle met 3-1, dat daarmee voor de zesde en laatste keer de FA Cup won.

Zo'n uitslag zat er deze keer geen moment in. Newcastle trok zich terug op eigen helft en liet City naar hartenlust aanvallen. De regerend bekerhouder was heer en meester, maar voor rust scoorde alleen Kevin De Bruyne. Hij benutte een strafschop nadat Fabian Schär spits Gabriel Jesus opzichtig omver had geduwd.