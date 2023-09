Jonker over Nations League: 'Heel vreemd met Schotland en Engeland in één poule'

Dat uitgerekend die laatste twee landen in één groep zitten, kan nog wel eens van invloed zijn op uiteindelijk groepswinst. Dat heeft alles te maken met het verschil tussen de UEFA en het IOC. "Het is heel vreemd dat ze in één poule zitten", reageert Jonker.

De speelsters van het Nederlands elftal willen dolgraag goed presteren in de eerste editie van de Nations League. De inzet: een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. Om te beginnen moet Oranje groepswinnaar worden in een poule met België, Engeland en Schotland.

Nederland is in de groepsfase ingedeeld bij België, Engeland en Schotland. In UEFA-toernooien zoals de Nations League spelen de landen uit het Verenigd Koninkrijk onder de eigen vlag, maar bij het Internationaal Olympisch Comité is Groot-Brittannië (inclusief Noord-Ierland) als geheel lid. Onderling is afgesproken dat Engeland in de Nations League het recht heeft om zich voor de Spelen namens Team Groot-Brittannië te kwalificeren.

Er zijn verschillende niveaus in de Nations League. Nederland speelt in de A-divisie. Daarin zijn er vier poules, waarvan de winnaars doorgaan naar het finaletoernooi. De twee beste landen van de finaleronde kwalificeren zich voor de Olympische Zomerspelen 2024. Frankrijk is direct geplaatst als gastland, daarom zijn er nog maar twee tickets over.

Volgens de Engelse sportkrant The Athletic speelt deze kwestie ook in Groot-Brittannië. Veel Schotse speelsters komen niet in aanmerking om opgeroepen te worden voor Team GB, en hoeven Engeland dus niet te helpen. Maar enkele Schotten, waaronder Caroline Weir, lijken wel zeker van een plek. Het is dus even de vraag of de Schotten inderdaad van plan zijn te 'helpen'.

Jonker heeft een eenvoudige oplossing voor een eventueel akkoordje "We moeten gewoon winnen", zegt de bondscoach. "Bovendien zijn het geen grote vrienden. En als Engeland en Schotland het toch op een akkoordje gooien dan kan ik daar ook niks aan doen."

"De Olympische Spelen zijn iets moois. Iets magisch", zegt Jill Roord. Dus ondanks het drukke schema willen de Oranjespeelsters erbij zijn in Parijs. "Ik wil dat, maar de rest van het team ook. We nemen dit toernooi heel serieus", benadrukt de speelster van Manchester City.

Bondscoach Andries Jonker, die eerder aangaf dat hij het programma eigenlijk te druk vindt met ook nog eens de Olympische Spelen, omarmt de wens van zijn speelsters. "We willen naar de Spelen, dus dan moeten we eerste in de groep worden. Er is geen tijd om een nieuw team te boetseren", zegt Jonker.