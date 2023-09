Twentefan (16) kan landelijk stadionverbod van 20 jaar krijgen voor racisme

De 16-jarige supporter van FC Twente die gisteren een racistische opmerking tegen Ajax-spits Brian Brobbey maakte, hangt een landelijk stadionverbod van twintig jaar boven het hoofd. Dat meldt de KNVB in een schriftelijke reactie aan RTV Oost.

Een woordvoerder verwijst daarin naar het plan 'Ons Voetbal is van Iedereen', dat in 2020 door de voetbalbond is gelanceerd om racisme en discriminatie tegen te gaan. "In dat plan hebben we onder meer vastgelegd dat we voor racistische uitingen een landelijk stadionverbod van tien jaar opleggen. En wanneer zo'n uiting is gericht aan een specifiek persoon, dat die straf dan wordt verdubbeld tot twintig jaar. Dat laatste is precies wat er gisteren is gebeurd", staat in de verklaring.

Volgens getuigen werd Brobbey racistisch beledigd toen hij gisteren na het verloren duel met FC Twente het stadion verliet om in de spelersbus te stappen. De dader werd al snel opgespoord door stewards van de thuisclub en bleek een 16-jarige seizoenkaarthouder te zijn.

'Ajax moet officieel melding maken'

FC Twente heeft de jongen direct een stadionverbod opgelegd voor De Grolsch Veste in Enschede. En als het aan de KNVB ligt, komt daar dus nog een jarenlang landelijk stadionverbod bovenop.

Maar om die straf officieel te maken, moet er eerst nog wel een aantal stappen worden gezet, merkt de woordvoerder op. Om te beginnen moet Ajax officieel melding maken bij de KNVB, zodat de bond het verder kan oppakken en een onderzoek kan starten. Uiteindelijk zal de Commissie Stadionverboden van de KNVB zich dan over de zaak buigen en de straf bij voldoende bewijs officieel opleggen.

De straf is slechts één keer eerder opgelegd aan vier MVV-fans, die zich schuldig maakten aan racisme tegen FC Dordrecht-speler Seydine N'Diaye tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Zij kregen allemaal een landelijk stadionverbod van twintig jaar.

De 16-jarige supporter van FC Twente die zich racistisch uitliet tegenover Brobbey wordt mogelijk ook strafrechtelijk vervolgd. Ajax heeft aangekondigd aangifte tegen de jongen te doen.