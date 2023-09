Enkele miljoenen op giro Rode Kruis voor noodhulp aan Marokko

Het Rode Kruis heeft tot nu toe 6,2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Marokko. Het geld wordt gebruikt voor noodhulp in de getroffen gebieden.

Volgens de hulporganisatie vertrekken vanuit onder meer de steden Agadir en Marrakesh "constant vrachtwagens met noodhulpgoederen" naar afgelegen dorpen. De bewoners krijgen dekens, matrassen, tenten, kleding en eten.

Er worden volgens het Rode Kruis steeds meer afgelegen dorpen bereikt, maar het bereiken van sommige dorpen blijft lastig. Met kouder en natter weer in aantocht dringt de tijd om voor iedereen een veilig onderkomen te regelen, zegt de hulporganisatie. Het komende herfstweer kan "vooral in de bergen tot gevaarlijke situaties leiden".

Hulpverleners van de Marokkaanse Rode Halve Maan bereiken sommige dorpen per motor of met een pakezel. Zo ligt het getroffen dorpje Tajgalt op 2100 meter hoogte in het Atlasgebergte, waardoor het moeilijk bereikbaar is.

105 miljoen euro nodig

Vorige week zeiden het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan dat er 105 miljoen euro nodig is voor noodhulp aan de inwoners van het aardbevingsgebied in Marokko. Dat geld is bedoeld voor water, onderdak en gezondheidszorg.

Reddingsteams uit Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten zijn door Marokko toegelaten om naar overlevenden te zoeken. Ook andere landen hebben hulp aangeboden, maar de regering accepteert dat maar mondjesmaat.

Vorige week vertrok een Nederlands reddingsteam met zoekhonden op eigen houtje naar Marokko. Voorzitter Esther van Neerbos zegt dat het team al langer klaarstond om te vertrekken, maar dat er geen officieel verzoek binnen is gekomen.