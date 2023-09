Dinosaurus 'Barry' wordt geveild: 'Extreem goed bewaard gebleven'

Hij heet Barry, is 150 miljoen jaar oud, ruim twee meter hoog en vijf meter lang. Binnenkort gaat hij in een veilinghuis onder de hamer.

Barry is een camptosaurus, een plantenetende dinosauriër die leefde in het Juratijdperk. Zijn skelet werd in de jaren 90 ontdekt in de Amerikaanse staat Wyoming door paleontoloog Barry James, die hem vervolgens Barry noemde.

James begon de restauratie van het skelet, later nam een Italiaans bedrijf (gespecialiseerd in het restaureren van fossielen) de klus over.

Volgens kenners verkeert het skelet in een uitzonderlijk goede staat. "Het is een zeer goed bewaard gebleven exemplaar, wat vrij zeldzaam is", zegt Alexandre Giquello van het Parijse veilinghuis Hotel Drouot, waar de veiling wordt gehouden. "De schedel is voor 90 procent compleet en de rest van het skelet is voor 80 procent compleet."