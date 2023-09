Boycot Spaanse vrouwenploeg lijkt van de baan, Hermoso niet opgeroepen

Jennifer Hermoso is de meest opvallende afwezige in de eerste selectie van de nieuwe Spaanse bondscoach Montse Tomé. De 33-jarige middenvelder werd vorige maand ongewild het middelpunt van een rel, nadat ze op de mond werd gezoend door bondsvoorzitter Luis Rubiales.

Hermoso deed aangifte bij het Spaanse Openbaar Ministerie. Rubiales stapte uiteindelijk op . Na de aangifte besloot het OM de bondsvoorzitter aan te klagen voor aanranding. De rechter beslist op een later moment of er een zaak komt.

"De beste manier om Jenni te beschermen is op deze manier", zei Tomé over de afwezigheid van Hermoso. "Ik heb in het verleden veel met haar samengewerkt. We rekenen nog steeds op haar."

Verandering

Verder is de terugkeer van Mapi León en Patri Guijarro opvallend. De spelers van Champions League-winnaar Barcelona weigerden nog te spelen onder de vorige bondscoach Vilda en misten daardoor het WK. Onder de nieuwe coach keren ze weer terug.

Tomé werkte op het WK als assistent onder Vilda. "Ik werk al vijf jaar met de ploeg samen, zij het in een andere rol. Ik heb altijd het vertrouwen van de speelsters gevoeld", zei de oud-middenvelder van Levante en Barcelona.

"We zitten midden in een verandering in de structuur van de bond en ik heb de volle overtuiging dat onze spelers zich in een klimaat van vertrouwen en veiligheid zullen bevinden. Ik ben niet Jorge Vilda. Ik ben Montse Tomé, een ander persoon met andere waarden. Ik weet wat ik kan, ik ben erop voorbereid en heb heel veel zin om met de Nations League te starten."