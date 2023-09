Proef begonnen met vogelgriepvaccin, eerste kuikens geprikt

Op twee boerderijen in Overijssel en Flevoland zijn voor het eerst kuikens gevaccineerd met een vaccin tegen vogelgriep. Het gaat om een eerste veldproef met in totaal 1800 kippen in opdracht van het ministerie van LNV.

Het vogelgriepvirus komt voor bij wilde vogels over de hele wereld. Dat betekent dat ook pluimvee constant het risico loopt op besmetting. Als één kip het virus oploopt, worden alle kippen in de omgeving van dat bedrijf afgemaakt, met als gevolg een grote schadepost voor de betrokken pluimveehouders.

In maart meldde het ministerie dat bij een vaccinproef met kippen in een laboratorium twee van de vier geteste vaccins succesvol waren. Met deze twee vaccins wordt nu de veldproef in de stallen uitgevoerd. Gekeken wordt of de vaccins ook effectief zijn in de praktijk. De proef loopt tot eind 2025, halverwege volgend jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Het onderzoek wordt gedaan door Wageningen University & Research (WUR), Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) en Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Dieren ook naar laboratorium

Na de eerste vaccinatie krijgt een deel van de kuikens na drie maanden een tweede prik. Uit bloedonderzoek moet blijken of de kippen immuniteit tegen het virus opbouwen. Ook worden ze een paar keer naar het laboratorium gebracht om besmet te worden met het vogelgriepvirus.

Met die onderzoeksresultaten kan worden uitgerekend wat het effect van de vaccinatie is en of vaccinatie ook werkt tegen de verspreiding van het virus.

Goedkeuring Europese Unie

Voor pluimveehouders in Nederland is het van groot belang dat de vaccins uiteindelijk door de EU voor gebruik worden goedgekeurd, want het grootste deel van de Nederlandse eieren- en vleesproductie is bestemd voor de Europese markt.

Het vogelgriepvirus is sinds begin 2021 permanent in Nederland. In de afgelopen jaren zijn vele miljoenen dieren van hobbyhouders en pluimveehouders gedood.