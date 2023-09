Na zomer zonder ijs en training is Schulting terug: 'WK is het hoofddoel'

Suzanne Schulting slenterde door dorpjes in de Provence, beklom een berg aan de Côte d'Azur en draaide in de zon nog maar eens op haar buik langs een turquoise zwembad.

Geen vreemde bezigheden in juni en juli, maar wel voor meervoudig olympisch kampioen Schulting. De laatste zeven jaar had ze dagelijks alles uit haar lijf geperst om de beste shorttrackster ter wereld te worden en te blijven. Maar in mei was het plots klaar. Het hoofd en het lijf hadden rust nodig.

Na een zomer zonder ijs en training is Schulting terug. In stapjes, want deze week gaat ze voor de tweede keer het ijs op. Tijd zat om nog in vorm te komen, want het hoofddoel van het seizoen ligt pas op 15 maart, als de WK in Rotterdam wordt geschaatst.

Opladen

"Fysiek was het op", zegt Schulting vier maanden later bij de presentatie van de Nederlandse ploeg voor de NK shorttrack die komend weekend worden gereden. Een zomer lang was Schulting even verdwenen. Op haar sociale media konden fans haar nog wel volgen, maar voor de rest zocht de buitenwereld het maar lekker uit.

Schulting moest opladen. De artsen hadden het gezegd. Het lijf werkte niet meer mee. "Op basis daarvan heb ik medische tests gedaan en die gaven verre van groen licht. Er werd geadviseerd door alle medici: Suzanne, je moet even rust nemen."