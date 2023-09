Na zomer zonder ijs en training is Schulting op de weg terug: 'WK is hoofddoel'

Suzanne Schulting slenterde door dorpjes in de Provence, beklom een berg aan de Côte d'Azur en draaide in de zon nog maar eens op haar buik langs een turquoise zwembad. Geen vreemde bezigheden in juni en juli, maar wel voor meervoudig olympisch kampioen Schulting. De laatste zeven jaar had ze dagelijks alles uit haar lijf geperst om de beste shorttrackster ter wereld te worden en te blijven. Maar in mei was het plots klaar. Het hoofd en het lijf hadden rust nodig. Na een zomer zonder ijs en training is Schulting op de weg terug. In stapjes, dat wel, want deze week gaat ze pas voor de tweede keer het ijs op. Tijd zat om nog in vorm te komen, want het hoofddoel van het seizoen ligt pas op 15 maart, als de WK in Rotterdam worden geschaatst. Opladen "Fysiek was het op", zegt Schulting vier maanden later bij de seizoenspresentatie van de Nederlandse ploeg, waar ze nog even geen individuele interviews gaf. Een zomer lang was Schulting even verdwenen. Op haar sociale media konden fans haar nog wel volgen, maar voor de rest zocht de buitenwereld het maar lekker uit. Schulting moest opladen. De artsen hadden het gezegd. Het lijf werkte niet meer mee. "Op basis daarvan heb ik medische tests gedaan en die gaven verre van groen licht. Er werd geadviseerd door alle medici: Suzanne, je moet even rust nemen."

Het was heel fijn om afstand te nemen. Suzanne Schulting

"En dat heb ik afgelopen zomer gedaan. En dat is goed bevallen. Het was heel fijn om afstand te nemen", zegt de meervoudig Europees en wereldkampioen, waarmee ze ook aankondigt dat ze weer terug is op het ijs. "Ik zit er lekker in. Ik ben weer begonnen met het opbouwen van de training. Deze week heb ik de laatste medische tests en ik hoop dat ik volledig groen licht krijg om door te bouwen. Met één doel dit jaar: de WK in Ahoy."

Suzanne Schulting moest van de dokters rust nemen, het lijf was op. Dat deed de meervoudig olympisch kampioen shorttrack (voor haar doen) uitgebreid. - NOS

Maar wat was het lastig om de spieren even een paar maanden niet te prikkelen. "Het was heel moeilijk. Je denkt: je kan even niets doen en je hoeft even niet bezig te zijn met sport. Maar afgelopen jaren ben ik niet anders gewend dan op het hoogste niveau te trainen en van wedstrijd naar wedstrijd en van trainingskamp naar trainingskamp te leven En als dat dan ineens niet meer mag omdat je je lichaam rust moet geven, dan is dat echt wel heel erg lastig." Leerzaam was het ook zeker. "Ik ben erachter gekomen dat ik het heel lekker vind om alleen te fietsen, even een podcastje op en gaan. En ik moest goed naar mijn lichaam luisteren, terwijl ik normaal altijd doorga. Dat vond ik moeilijk, omdat ik het juist heerlijk vind om in zo'n stramien te gaan." 'Ik had geen keus' Maar de cijfers zeiden: even niet doen. "Ik vind het prettig dat het ergens zwart op wit staat. Ik was het sowieso al van plan, maar toen het uiteindelijk zwart op wit kwam te staan dat ik verre van fit was, maakte de keuze makkelijker. Ik had eigenlijk geen keus." Schulting is pas 26 jaar, maar heeft al een immense carrière. Met Europese titels (17), wereldtitels (10) en olympische titels (3) in de prijzenkast doemt de vraag wellicht ook al op waarvoor er nog geschaatst moet worden.

Het is nooit allemaal onder controle, maar het grootste deel wel. Het loopt lekker. Niels Kerstholt, bondscoach