Positief gestemde Babel vreest niet voor plek bij Oranje

Hoeveel wedstrijden speelde Ryan Babel op een eindtoernooi? Als je weet dat Babel zijn eerste interland in 2005 noteerde, zouden dat er best een aantal kunnen zijn. Het antwoord luidt echter: slechts één. Een invalbeurt tegen Argentinië op het WK 2006 en daarna stopte de teller voor de Oranje-international. Dat het EK deze zomer met een jaar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie, kwam de inmiddels 33-jarige Babel daarom misschien wel het slechtst uit van alle spelers. "Zo kan je het misschien stellen. De timing was natuurlijk niet top. Het zou voor mij mooi zijn om het EK te spelen. Maar het is voor iedereen zuur", vertelt de voetballer die zich nu met het Nederlands elftal voorbereidt op het duel met Bosnië en Herzegovina in de Nations League.

Zondag tegen Bosnië en Herzegovina Zondagavond om 18.00 uur speelt Oranje de derde wedstrijd in de Nations League. Het duel is live te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De wedstrijd ook te volgen via een liveblog en flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Woensdag is Italië de volgende tegenstander in de Nations League. Ook dat duel wordt door de NOS uitgezonden (NPO 3, 20.45 uur) en is te volgen in een blog en via de radio.

Vanwege een enkelblessure miste Babel op het laatste moment het EK 2008, op het WK 2010 kwam hij niet in actie en tussen 2011 en 2017 kreeg Babel geen uitnodiging voor het Nederlands elftal. Dick Advocaat haalde hem in 2017 terug en in het Oranje van Ronald Koeman was de aanvaller een vaste waarde in de selectie. Babel was dan ook vrijwel zeker meegegaan afgelopen zomer, als het EK was gespeeld, maar nu Koeman naar Barcelona is vertrokken en Frank de Boer diens taken heeft overgenomen, is het afwachten of de aanvaller nog net zo zeker is van zijn plek.

Ryan Babel op de fiets in Zeist - ANP

"Ik twijfel zelf niet over mijn plek bij Oranje. Er staan altijd jonge gasten klaar, dat is niks nieuws. Ik ga van het positieve uit. Dat ik een goed seizoen ga draaien en er bij ben volgend jaar." Kritiek Het zal dan in ieder geval beter moeten dan afgelopen seizoen. Daarin werd Babel door zijn club Galatasaray verhuurd aan Ajax, maar hij worstelde met zijn vorm en wist weinig indruk te maken. Het leidde tot kritiek, ook op zijn selectie voor Oranje. "Dat heb je tijdens een carrière. Niemand is een heel seizoen top. Hiervoor zat een lange fase waarin het wel goed was", pareert Babel. Hij hoopt dit seizoen bij Galatasaray zijn basisplaats te heroveren en daarmee ook in beeld te blijven bij De Boer. "Ik heb nog een tweejarig contract. Afgelopen seizoen was het niet goed voor Galatasaray, maar dit seizoen moeten we voor de titel gaan. We hebben een vrij nieuw elftal en zijn aardig begonnen. Ik loop nu lang genoeg mee om te weten dat je gewoon vertrouwen moet hebben."