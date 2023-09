VS en Iran wisselen gevangenen uit na vrijgeven Iraanse miljarden

De VS en Iran hebben, zoals was aangekondigd, enkele gevangenen geruild. Vijf mensen met zowel de Amerikaanse als Iraanse nationaliteit die vastzaten in Iran zijn vanuit Teheran vertrokken naar Qatar. Vandaaruit reizen ze door naar de VS. Ze zouden in goede gezondheid verkeren.

De VS heeft vijf Iraniërs vrijgelaten, van wie er twee naar Qatar zijn gereisd. Drie willen niet terug naar Iran. Qatar heeft bemiddeld in de kwestie.

Een belangrijke voorwaarde van Iran was dat de VS bevroren Iraanse tegoeden ter waarde van 6 miljard dollar zou vrijgeven. Het geld zat vast in Zuid-Korea, dat veel olie afneemt van Iran. De gevangenenruil kon doorgaan nadat het geld vanuit Seoel naar rekeningen in de Qatarese hoofdstad Doha was overgemaakt.

Pendelen

Er is maanden over de deal onderhandeld in Qatar. Delegaties van beide landen zaten daar in aparte hotels op korte afstand van elkaar, waarbij de bemiddelaars voortdurend pendelden van de een naar ander. De kwestie legde een flinke hypotheek op de toch al slechte verhouding tussen de aartsvijanden.

Hoewel de gevangenen vrij zijn, verandert er verder niets in de relatie met Iran, waarschuwt een anonieme Amerikaanse regeringsfunctionaris tegenover persbureau Reuters. "Als we mogelijkheden zien zullen we die aangrijpen, maar voor dit moment heb ik niets toe te voegen."

Het vrijgegeven Iraanse tegoed moet worden besteed aan humanitaire hulp en mag niet worden uitgegeven aan producten die op de Amerikaanse sanctielijst staan.