Slot lijkt te kiezen voor Minteh als oplossing voor het spitsenprobleem

Na zes jaar keert Feyenoord dinsdagavond terug in de Champions League. Bleef het optreden op het hoogste Europese clubniveau destijds beperkt tot zes wedstrijden in de groepsfase waarvan er slechts eentje niet werd verloren (2-1 thuis tegen Napoli), deze keer lijkt er meer mogelijk. Het optimisme viert in ieder geval hoogtij in en rond de Kuip nu de ploeg van Arne Slot in de eredivisie op stoom is gekomen. Slot was er zaterdag na de galavoorstelling tegen sc Heerenveen (6-1 winst) echter als de kippen bij om erop te wijzen dat Atlético Madrid, Lazio en Celtic, de eerste opponent in de Champions League, van een heel ander kaliber zijn dan Almere City (6-1) en FC Utrecht (1-5) die recentelijk in de competitie een oorveeg kregen. Spitsenprobleem Bovendien kampt Slot met een spitsenprobleem nu eerste keus Santiago Giménez (met zes treffers gedeeld topscorer in de eredivisie) geschorst is voor de eerste twee Champions League-wedstrijden en beoogd stand-in Ayase Ueda met een spierblessure aan de kant moet blijven.

Feyenoord-trainer Arne Slot blikt vooruit op de eerste groepswedstrijd in de Champions League, dinsdag thuis tegen Celtic. - NOS

De trainer noemde op de persconferentie daags voor de confrontatie met Celtic geen namen, maar het heeft er alle schijn van dat Luka Ivanusec, Igor Paixão en Yankuba Minteh de frontlinie zullen vormen. "Ik denk dat iedereen die hier zit wel weet wie er in het elftal zullen komen. Dan staan er drie spelers voorin die alledrie in de spits kunnen spelen en alledrie linksbuiten kunnen spelen en twee van de drie ook nog eens rechtsbuiten." Behalve dat een goed begin het halve werk is, lijkt het erop dat Celtic op voorhand de minst sterke tegenstander zal zijn in groep E. En dus is thuis winnen van de Schotten een must, wil Feyenoord enige illusie koesteren om op Champions League-niveau te overwinteren, zou je zeggen. "Ik denk dat als je door wil komen in een groep, je elke thuiswedstrijd zal moeten winnen. Dat staat los van wie er morgen op het programma staat." Enige kampioen "Maar het is zeker niet zo dat ik een van de drie clubs anders inschat. Celtic is, naast ons, de enige kampioen in de poule en die andere twee komen weer uit sterkere competities. Maar ik vind dat je altijd heel veel respect moet hebben voor ploegen die kampioen zijn geworden, omdat ik nu uit eigen ervaring weet hoe moeilijk het is om dat te worden."

Feyenoord-Celtic bij de NOS Het duel tussen Feyenoord en Celtic in Champions League-groep E begint om 21.00 uur. De verwikkelingen in Rotterdam zijn op de voet te volgen via het liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via een integraal verslag in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een korte samenvatting zal te zien zijn in het late Journaal van 23.30 uur op NPO 1.