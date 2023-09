3-jarig meisje overleden op kinderopvang bij Den Bosch

Op een kinderopvang in Empel, bij Den Bosch, is een kind overleden. Het gaat om een 3-jarig meisje, zegt de politie. De ouders zijn op de hoogte gebracht.

Het meisje werd rond 13.00 uur aangetroffen op het buitenterrein van het kinderdagverblijf. Ze was toen volgens de politie niet meer aanspreekbaar. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd.

De politie zegt dat een van de scenario's een noodlottig ongeval is, maar dat het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken. Er is forensisch onderzoek gedaan op en rond de plek waar de peuter werd aangetroffen.

Het gaat om een kinderdagverblijf waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar worden opgevangen.