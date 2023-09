Migranten ontvluchten overvolle opvang op Sicilië

Op Sicilië zijn volgens Italiaanse media zo'n honderd migranten een overvol opvangcentrum ontvlucht. In de opvang in Porto Empedocle, bedoeld als tijdelijke verzamelplaats van waaruit migranten naar andere plekken in Italië worden gebracht, zitten duizend mensen.

Afgelopen week kwamen circa 10.000 migranten aan op het Italiaanse eilandje Lampedusa, ruim 200 kilometer ten zuidwesten van Sicilië. Ook daar zijn de opvangfaciliteiten overbelast. Migranten worden vanuit Lampedusa naar de tijdelijke opvangplek op Sicilië gebracht, maar omdat die nu ook vol zit, loopt het systeem vast.

De opvang op Sicilië wordt door de politie bewaakt. Agenten zijn naar de gevluchte migranten op zoek.

De burgemeester van Porto Empedocle doet tegen de Italiaanse omroep Rai zijn beklag over de omstandigheden, die hij schandalig noemt. "Ze zijn niet weggevlucht, ze zijn op zoek gegaan naar eten en drinken. Het is een explosieve situatie. Dit kan zo niet doorgaan." Hij verlangt hulp uit Rome.

Meloni neemt maatregelen

De regering van premier Meloni wil vandaag enkele maatregelen invoeren die het land minder aantrekkelijk moeten maken. Zo moeten kansloze migranten tot 18 maanden opgesloten kunnen worden voordat ze het land worden uitgezet. Dat is nu nog drie maanden. Ook moeten er meer migrantengevangenissen komen op afgelegen plekken.

Meloni kijkt ook naar Brussel voor maatregelen. Gisteren was Europese Commissievoorzitter Von der Leyen op Lampedusa, waar ze de steun van EU-grenswacht Frontex toezegde.