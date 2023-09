Vattenfall zoekt alternatieve warmtebron Diemen na uitspraak Raad van State

Energiebedrijf Vattenfall gaat op zoek naar een andere duurzame warmtebron bij Diemen nadat de Raad van State (RvS) eerder een vergunning voor een biomassacentrale had vernietigd.

De provincie Noord-Holland had Vattenfall in 2019 een vergunning verleend voor de bouw van de biomassacentrale. De bedoeling was dat daar jaarlijks maximaal 212 kiloton aan houtpellets zouden worden verbrand. De vrijkomende energie zou dan gebruikt worden om huishoudens in Amsterdam, Diemen en Almere van warmte te voorzien.

Hoewel het plan op veel kritiek stuitte, verleende de provincie een vergunning zonder dat er onderzoek was gedaan naar de mogelijke milieueffecten. Onderzoek was niet nodig omdat houtpellets volgens de provincie geen afval zijn. De RvS oordeelde eind augustus dat er onderzoek naar de milieueffecten toch nodig is.

Alternatieven

Vattenfall stelt dat de ontwikkeling van de biomassacentrale door de uitspraak van de RvS vertraging oploopt. Daarom wil het energiebedrijf nu eerst kijken naar alternatieven, in samenspraak met de provincie, de gemeenten Amsterdam, Diemen en Almere en demissionair minister Jetten, meldt Omroep Flevoland.

Volgens Vattenfall wordt onder meer gekeken naar toepassing van aardwarmte en het gebruik van restwarmte uit waterstofproductie en datacenters. Een andere mogelijkheid is duurzaam verwarmen en koelen met water. Daarnaast wordt gekeken naar het ombouwen van gascentrales naar waterstofcentrales.