Podcast de dag: meer megastallen, erg of niet?

Het demissionaire kabinet wil af van megastallen, maar er komen er juist steeds meer bij. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Volgens demissionair landbouwminister Adema past dit type landbouw niet meer bij Nederland. Toch is de realiteit dus dat het aantal stallen met grote aantallen dieren alleen maar toeneemt en ironisch genoeg heeft dat juist te maken met aangescherpte natuureisen.

In deze podcast legt Thomas Spekschoor uit hoe dat zit en óf het wel een probleem is, want de veestapel als geheel groeit niet. Thomas volgt voor de NOS het landbouw- en stikstofdossier en ging langs in in Maasbommel in Gelderland, waar op dit moment plannen zijn voor drie nieuwe megastallen.

Reageren? Mail [email protected]