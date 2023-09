Handbal-international Dulfer volgend jaar naar Hongaarse topclub Györ

Handbalster Kelly Dulfer verruilt in de zomer van 2024 het Duitse SG BBM Bietigheim voor Györ. De 29-jarige linkeropbouwspeelster van Oranje, die erbij was toen Nederland in 2019 wereldkampioen werd, heeft voor twee jaar getekend bij de Hongaarse topclub.

Györ haalde de afgelopen veertien jaar negen keer de finale van de Champions League en wist die vijf keer te winnen, in 2019 aan de hand van Nycke Groot voor het laatst.

Oostblok

"Volgend jaar word ik dertig. Als ik nog een keer wil meemaken hoe het bij zo'n topclub is, is dit het juiste moment", licht Dulfer haar keuze toe. "Ik wil de sfeer en cultuur in het Oostblok meemaken. Daarnaast is Györ een club die kans maakt op de Champions League. Ik zou graag de Final-4 willen halen."

In Hongarije wordt Dulfer, die eerder voor Dalfsen, VfL Oldenburg, Borussia Dortmund en Kobenhavn speelde, teamgenoot van doelvrouw Rinka Duijndam. Ook voormalig international Yvette Broch staat bij Györ onder contract, maar die verbintenis loopt na dit seizoen af.