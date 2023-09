Vakbond FNV wil 'inflatieachterstand inhalen': looneis tot 14 procent

De grootste Nederlandse vakbond, FNV, eist een loonstijging van 5 tot 14 procent. Bij nieuwe cao-onderhandelingen wordt dit het uitgangspunt. Dat maakt de bond vandaag, een dag voor Prinsjesdag, bekend. Eerder noemde vakbond CNV een looneis tussen de 4 en 10 procent. Volgens FNV is dat nodig om de opgelopen kosten voor werknemers voor boodschappen, energie en wonen te compenseren. Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van FNV: "Er moet in heel veel cao's nog een inflatieachterstand worden goedgemaakt. Hoewel de inflatie de afgelopen maanden is teruggelopen, is de schade er nog steeds." De vakbondsman geeft wel aan dat de loonverhogingen in sommige sectoren harder nodig zijn dan in andere. "Daarom zal de uiteindelijke eis ook per sector of organisatie kunnen verschillen."

Teruglopende inflatie Een jaar geleden eiste FNV nog 12 tot ruim 14 procent extra loon. Dit was gebaseerd op de inflatie die vorig jaar in september een piek van 14,5 procent bereikte. Inmiddels loopt de inflatie terug. De energieprijzen zijn gedaald en bijvoorbeeld groente en fruit zijn niet meer zo hard in prijs gestegen. Ook voorspelde het Centraal Planbureau onlangs dat voor een grote groep werkenden in de 2024 de koopkracht zich voorzichtig zal herstellen, mede door loonstijging in veel sectoren. Toch denkt Boufangacha dat dit onvoldoende is. "Het water staat veel mensen nog aan de lippen." Overigens zijn de laatste inflatiecijfers niet een-op-een te vergelijken met het percentage van vorig jaar: het CBS gebruikt sinds juni een nieuwe rekenmethode waarin de prijs van nieuwe energiecontracten wordt gedempt door de bestaande.