Advies aan provincie Zuid-Holland: leg Chemours meteen stil

De provincie Zuid-Holland moet Chemours in Dordrecht stilleggen totdat duidelijk is dat die geen pfas meer uitstoot, adviseren deskundigen. De zogenoemde Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) wil dat de provincie daarmee tegemoetkomt aan de grote zorgen bij de omwonenden van de fabriek.

In een brief aan het provinciebestuur schrijven de experts dat de uitstoot van pfas zo snel mogelijk naar nul moet worden teruggebracht. Uit voorzorg moet de provincie de productie bij Chemours tot die tijd stilleggen, vindt de PAL.

De PAL geeft vrijblijvend gevraagd en ongevraagd advies aan de provincie. Provinciale Staten vergaderen overmorgen over Chemours.

Gezondheidsrisico's

Over de fabriek bij Dordrecht is al jaren veel te doen. In de omgeving leven veel zorgen over de schadelijkheid van de stoffen die de fabriek uitstoot en loost in het water. De discussie kwam afgelopen zomer in een stroomversnelling nadat onderzoek van Zembla had aangetoond dat Chemours al tientallen jaren wist van de gezondheidsrisico's van pfas.

Pfas is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die vuilafstotend, waterafstotend en brandwerend zijn. De stoffen zijn niet of nauwelijks afbreekbaar. Als mensen over een lange periode kleine hoeveelheden pfas binnenkrijgen, kan dat schadelijk zijn voor het immuunsysteem en kanker veroorzaken.

Chemours zelf zei eerder dat het bedrijf de uitstoot van pfas al enorm heeft teruggedrongen en dat het overheden altijd heeft geïnformeerd over de stoffen die het produceert.