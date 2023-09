Troonrede mag minder deftig: 'Eenvoudige taal meer gewaardeerd'

Een troonrede in eenvoudige taal wordt over het algemeen veel meer gewaardeerd dan hoe de toespraken nu worden gegeven. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht, een dag voordat koning Willem-Alexander de troonrede op Prinsjesdag weer gaat uitspreken.

Onderzoekers Leo Lentz en Henk Pander Maat schreven een alternatieve versie van de troonrede van vorig jaar. Ze gebruikten vooral makkelijkere woorden en kortere zinnen. De onderzoekers veranderden inhoudelijk niets aan de tekst, maar gaven wel drie keer een uitleg bij een lastig woord, zoals 'kringlooplandbouw'. Een groep van honderd proefpersonen beluisterde de originele versie, en honderd anderen beluisterden de aangepaste versie. De groep die de simpele troonrede beluisterde begreep niet alleen de inhoud beter, maar beoordeelde de tekst ook positiever dan de andere groep. Nog steeds formeel genoeg De aangepaste versie werd bovendien ook nog steeds formeel genoeg bevonden. "Je hoort wel eens dat het formele taalgebruik bij de gelegenheid hoort, want de koning is natuurlijk niet zomaar iemand", zegt Pander Maat tegen de NOS. "Maar dat hebben we ook gevraagd, en mensen hadden er geen problemen mee." Er was volgens de proefpersonen geen sprake van jip-en-janneketaal, zegt hij.

De troonrede in makkelijke taal De onderzoekers herschreven de tekst. Twee voorbeelden: Origineel: Toch mogen we houvast ontlenen aan de manier waarop ons land in het verleden stapsgewijs grote veranderingen heeft doorgemaakt. Aangepast: Maar er is ook iets wat houvast geeft. Ons land is sterk veranderd, maar dat ging altijd in kleine stapjes. Origineel: Daarom is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar, ook vanwege gerechtelijke uitspraken en om te zorgen dat de vergunningverlening niet stil komt te liggen. Aangepast: Om dat allemaal te bereiken, moeten we de helft minder stikstof gaan uitstoten. Ook de rechter heeft dat al gezegd; en het is nodig om te kunnen blijven bouwen.