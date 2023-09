Veegmachines veroorzaken lekke fietsbanden in Leeuwarden

IJzeren pinnen van veegwagens veroorzaken lekke fietsbanden in Leeuwarden. Het zou jaarlijks gaan om honderden lekke banden, blijkt uit een rondgang van Omrop Fryslân langs fietsenwinkels in de stad.

Deze speciale wagens halen onkruid van de straat. Dit gebeurt met borstels waarin ijzeren pinnen zitten. Als de borstels de pinnen verliezen en fietsers daaroverheen rijden, is de band direct aan vervanging toe.

"Dit is de laatste twee jaar een groot probleem bij ons", vertelt Riemer de Vries van fietswinkel Mient de Vries. "We hebben zo'n twintig lekke banden per week. 80 tot 90 procent komt door de veegwagen."

Erger in het najaar

De Vries ziet de lekke banden met name binnenkomen als er net is geveegd. "In het najaar is het erger, want dan ligt er meer troep die de veegwagen moet opvegen."

Het probleem van de ijzeren pinnen is overigens niet uniek voor Leeuwarden. Al jarenlang klagen fietsers in meerdere gemeenten over lekke banden die worden veroorzaakt door de borstels van onkruidwagens, zoals in Almelo, Eindhoven en Enschede.