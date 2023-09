Kabinet schrapt deel bezuinigingen op ouderenzorg

Een bezuiniging van 225 miljoen euro op de ouderenzorg volgend jaar gaat niet door. Bronnen bevestigen een bericht van NRC hierover. De krant heeft de begroting van het ministerie van VWS in handen.

Het gaat om twee bezuinigingsmaatregelen. Zo is een plan van tafel om 125 miljoen euro te besparen door zorgaanbieders en zorgkantoren meerjarige afspraken te laten maken.

Daarnaast wordt de verplichte norm van twee verzorgenden op acht bewoners in verpleeghuizen toch niet losgelaten. Die bezuiniging op personeelskosten had 100 miljoen moeten opbrengen. Reden dat de bezuinigingen niet doorgaan, is dat sector nog niet klaar is om de maatregelen door te voeren.

Oppositie en demonstratie

Naar verluidt werd het besluit om de maatregelen te schrappen al een tijd geleden genomen. Morgen met Prinsjesdag wordt het officieel bekend.

Overigens worden niet alle voorgenomen kortingen op de ouderenzorg geschrapt. Er wordt nog wel bezuinigd op valpreventie en op vastgoed voor verpleeghuizen. Ook blijven maatregelen om mensen langer thuis te laten wonen overeind.

Een aanzienlijk deel van de oppositie in de Tweede Kamer had eerder al bij demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg aangedrongen om de bezuinigingen niet te laten doorgaan. Begin deze maand demonstreerden honderden mensen in Den Haag tegen de plannen van het kabinet.