Wekdienst 10/10: Corona-app landelijk beschikbaar • Tien jaar na Antillen

Wat kun je vandaag verwachten?

De app CoronaMelder is nu in heel Nederland te gebruiken. De wet om het gebruik van de app te regelen, werd onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Als je de app gebruikt en je wordt positief getest op corona, kan iedereen bij wie je langer dan een kwartier dicht in de buurt was op de hoogte worden gesteld.

Het is tien jaar na 10-10-2010: de dag waarop Curaçao en Sint-Maarten autonome landen werden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Saba, Bonaire en Sint-Eustatius werden vanaf dat moment 'bijzondere Nederlandse gemeenten'.

GroenLinks presenteert in Amsterdam het verkiezingsprogramma en trapt daarmee de campagne af voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

President Trump ontvangt vandaag voor het Witte Huis naar verwachting zo'n 2000 aanhangers. Hij gaat ze toespreken vanaf een balkon. Het is de eerste keer na zijn coronabesmetting dat de Amerikaanse president mensen in het openbaar toespreekt.

De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin en Iga Swiatek uit Polen strijden om de titel op het tennistoernooi Roland Garros.

Wat heb je gemist?

Coronapatiënten hebben mogelijk toch baat bij hydroxichloroquine, als ze dat maar krijgen vanaf de eerste dag van hun ziekenhuisopname. Uit een studie in veertien Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat bij patiënten die het middel kregen het risico om op de IC te belanden ruim de helft lager lag. Gebruik van HCQ verminderde de sterfte aan covid-19 niet.

Hydroxichloroquine is een al lang bestaand middel tegen malaria. In de eerste coronagolf was er veel discussie over de werking.

De infectiologen achter de studie benadrukken dat hun onderzoeksresultaten bevestigd moeten worden in een randomized controlled trial, een studie waarbij vergelijkbare patiënten blind verdeeld worden over een behandelgroep en een of meer controlegroepen. Het artikel van de Zwolse onderzoekers is al wel peer reviewed, op waarde beoordeeld door vakgenoten.