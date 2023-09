Twee vrachtwagens met hulpgoederen toegelaten tot Nagorno-Karabach

Vandaag zijn er twee vrachtwagens van het Russische Rode Kruis met hulpgoederen de regio Nagorno-Karabach binnen gelaten. Wekenlang wordt er onderhandeld over het toestaan van humanitaire hulp in het gebied en het opheffen van de blokkade naar de Armeense regio. Hulpgoederen komen er maar mondjesmaat in. Al negen maanden is Nagorno-Karabach, waar zo'n 120.000 Armeniërs leven, afgesloten van de buitenwereld, met een humanitaire crisis tot gevolg. De enige toegangsweg naar de Armeense regio in Azerbeidzjan wordt al sinds december geblokkeerd. Eerder werd er één vrachtwagen toegelaten in het gebied. Vandaag staken twee vrachtwagens met tarwemeel en medicijnen tegelijkertijd de grens over via de Lachin-corridor (vanuit Armenië) en via de Azerbeidzjaanse stad Aghdam.

"Ik hoop dat deze consensus het mogelijk maakt om niet alleen vandaag, maar ook de komende weken humanitaire konvooien die kant op te sturen. Zodat we regelmatig hulp kunnen geven aan degenen die dat nodig hebben", zegt Ariane Bauer, regionaal directeur van Europa en Centraal Azië voor het Rode Kruis. Tot half juni van dit jaar kon de internationale hulporganisatie nog wel essentiële goederen, zoals medicijnen en babyvoeding, het gebied in brengen. Omdat er volgens Azerbeidzjan meerdere malen smokkelwaar werd aangetroffen, mocht ook het Rode Kruis het gebied niet meer binnengaan. Correspondent Iris de Graaf was onlangs bij het gebied en maakte onderstaande reportage over het conflict in Nagorno-Karabach:

Nagorno-Karabach is al sinds begin jaren 90 een bron van conflict tussen de twee buurlanden in de Kaukasus. In die jaren wist de etnisch-Armeense enclave zich in een bloedige burgeroorlog af te scheiden van Azerbeidzjan. Sinds december wordt de enige wegverbinding tussen Armenië en Nagorno-Karabach, de Lachin-corridor, geblokkeerd. Niemand kan de enclave in of uit, dat geldt ook voor hulpgoederen.

Ruim een week geleden leek het tot een deal te komen tussen de etnisch-Armeense autoriteiten in Karabach en de regering van Azerbeidzjan. In ruil voor het toelaten van hulpgoederen uit Azerbeidzjan zou dat land de blokkade van de Lachin-corridor opheffen. Dat was de voorwaarde vanuit Nagorno-Karabach, de Armeniërs vrezen dat met het toelaten van alleen maar Azerbeidzjaanse hulpgoederen, Azerbeidzjan het gebied onder controle zal krijgen. Een adviseur van de Azerbeidzjaanse president ontkende later dat er afspraken waren gemaakt om de routes te openen.