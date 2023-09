F-35 zoek nadat piloot schietstoel had gebruikt in VS

Het Amerikaanse leger is op zoek naar een verdwenen straaljager. Het toestel verdween boven de staat South Carolina nadat een piloot zijn schietstoel had gebruikt.

Het gevechtsvliegtuig van het type F-35B Lightning II, ook wel bekend onder de naam JSF, steeg op vanaf een vliegbasis van het Amerikaanse korps mariniers in Beaufort, in het zuiden van de staat. Het toestel, dat zo'n 75 miljoen euro kost, maakte deel uit van een trainingsmissie.

Nadat de piloot zijn schietstoel had gebruikt kwam hij met zijn parachute neer in North Charleston, zo'n 115 kilometer ten noordoosten van de vliegbasis. De piloot is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens defensie is zijn situatie stabiel. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Er wordt naar de F-35 gezocht in de buurt van twee meren, de laatst bekende locatie van het toestel. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van een helikopter. Functionarissen van de militaire basis hebben via X om hulp van het publiek gevraagd.