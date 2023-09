'Moet vreselijk zijn om nu speler van Ajax te zijn, de druk wordt maximaal'

De druk neemt almaar toe bij Ajax in een week waarin na de kansloze 3-1 nederlaag van zondag tegen FC Twente donderdag in Amsterdam Olympique de Marseille wacht in de Europa League en zondag, eveneens in de Johan Cruijff Arena, Feyenoord in de eredivisie.

"Als speler van Ajax moet het echt vreselijk zijn nu", stelt Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal. "Je kan als speler met een elftal in een crisis komen, maar dan kan het nog wel een hecht team zijn. Dat is niet het geval. Het zijn allemaal individuen die niet opereren als team. Dat wordt de druk maximaal. Die voel je. Je voelt dat je iets niet kan halen."

Ajax bezet momenteel de twaalfde plaats in de eredivisie. Het is een historisch slechte seizoenstart. Voor de derde keer ooit en voor het eerst sinds het seizoen 1964 won Ajax niet meer dan één keer in de eerste vier wedstrijden van een eredivisieseizoen.

'Teksten van trainer uit tweede of derde divisie'

Het contrast met tegenstander Twente was zondag groot. "Zoals je Ajax verwacht te zien spelen en zoals Ajax een paar jaar geleden speelde, zo speelde Twente", zegt Ibrahim Afellay. "Er zit zoveel voetbal in Twente", vindt ook Van Hooijdonk.

Ajax zakte door de nederlaag bij Twente naar de twaalfde plaats in de eredivisie. Coach Maurice Steijn wees na de wedstrijd op een gebrekkige instelling bij zijn spelers. "Het heeft niets met tactiek of techniek te maken, maar met scherpte, duels aangaan", zei de trainer.