Wekdienst 18/9: FNV komt met looneis • Zaak bij Gerechtshof over Oekraïne-oorlog gaat verder

Eerst het weer: Vanochtend trekken enkele buien via het noorden het land uit. Daarna schijnt geregeld de zon en warmt het op naar 20 tot 24 graden. Later op de dag trekken vanuit het westen nieuwe buien over met daarbij kans op onweer en windstoten.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vakbond FNV komt vandaag met de looneis voor volgend jaar. Vorige week kwam vakbond CNV ook al met een looneis. Die bond zet in op 4 tot 10 procent loonsverhoging, werknemersaandelen en een kortere werkweek. Bij FNV was de eis vorig jaar 14,3 procent.

De fractievoorzitters van de Provinciale Staten van Gelderland komen bijeen voor een extra vergadering. Dit vanwege berichtgeving in De Gelderlander over een angstcultuur op de werkvloer van de provincie. Ook commissaris van de koning Berends is aanwezig. Hij wordt samen met naaste medewerkers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gaat verder met de zaak die Oekraïne aanspande tegen Rusland, kort na de invasie van anderhalf jaar geleden. Vandaag worden de Russische bezwaren tegen de zaak besproken. Onduidelijk is of Rusland er zelf bij is.

Wat heb je gemist?

De Verenigde Naties maken zich een week na de verwoestende overstromingen in Libië zorgen over twee dammen in het Noord-Afrikaanse land. Er staat veel druk op de Qattara-dam bij Benghazi en de Jaza-dam tussen Derna en Benghazi, zegt de VN-noodhulporganisatie OCHA.

De berichten over de situatie zijn tegenstrijdig, want volgens de autoriteiten in het gebied zijn beide dammen in goede staat en functioneren ze normaal. Bij de Jaza-dam zijn wel pompen geplaatst om de druk van het water op de dam te verminderen.