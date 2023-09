Opmars elektrische auto stagneert: 'Overheid moet consument stimuleren'

De ANWB maakt zich zorgen. "Een hele hoop mensen zijn begaan met het milieu en zouden best elektrisch willen rijden, maar het mag niet veel meer gaan kosten", zegt Harm Zeven, expert elektrisch rijden bij de ANWB. "Dat is begrijpelijk, want de kosten voor mobiliteit zijn al behoorlijk hoog."

Wie een elektrische auto wil kopen, kan daarvoor een bijdrage van de overheid krijgen: voor een auto tot 45.000 euro heeft een consument dit jaar recht op 2950 euro subsidie. Vorig jaar liep de regeling nog storm: in mei was de pot leeg. Dit jaar blijft het aantal aanvragen sterk achter. Meer dan de helft van de pot zit nog vol.

Of deze aanpassing definitief doorgaat, is aan een nieuw kabinet, laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. "Die onzekerheid helpt nu niet", zegt Steinbuch.

Nu zijn elektrische auto's daar nog van vrijgesteld, maar dat gaat - als het aan het demissionaire kabinet ligt - vanaf 2025 veranderen. Elektrische auto's zijn zwaarder in gewicht door de grote accu, waardoor het belastingtarief flink kan oplopen; tot wel 80 euro per maand.

In het kostenplaatje zit voor veel mensen het probleem, zegt ook hoogleraar en duurzaam ondernemer Maarten Steinbuch. Hij adviseerde de overheid hoe elektrisch rijden gestimuleerd kan worden. Dat benzinerijders de overstap naar elektrisch dit jaar minder aandurven, wijt hij aan onduidelijkheid over de toekomst van de motorrijtuigenbelasting.

Maar ook de subsidieregeling kan wat betreft hoogleraar Steinbuch beter. Om subsidie te kunnen krijgen moet de nieuwprijs van de auto - ook wanneer je een tweedehands exemplaar koopt - onder de 45.000 euro liggen. "Maar de meeste elektrische auto's die verkocht werden in het verleden kostten meer. Want mensen willen graag een auto met veel bereik, zodat ze er ook ver mee op vakantie kunnen. Die auto's zijn gewoon duurder dan 45.000 euro."

Nederland was altijd voorloper in het stimuleren van elektrisch rijden door middel van fiscale voordelen, legt hoogleraar Steinbuch uit. "Met name voor de zakelijke rijder is dat heel aantrekkelijk geweest. Nu zitten we in de fase van de particuliere stimulering en daarin lopen we weer achter op het buitenland."

In Frankrijk krijg je 5000 euro subsidie, in Duitsland bijna 7000 en bij ons 2950. Steinbuch: "Als je het als particulier aandurft om meer dan 40.000 euro uit te geven aan een auto, is dat bedrag niet wat je over de streep trekt."