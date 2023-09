Zorgen bij Verenigde Naties over twee dammen in Libië

De Verenigde Naties maken zich een week na de verwoestende overstromingen in Libië zorgen over twee dammen het land. Er staat veel druk op de Qattara-dam bij Benghazi en de Jaza-dam tussen Derna en Benghazi, zegt de VN-noodhulporganisatie OCHA.

De berichten over de situatie zijn tegenstrijdig, want volgens de autoriteiten in het gebied zijn beide dammen in goede staat en functioneren ze normaal. Bij de Jaza-dam zijn wel pompen geplaatst om de druk van het water op de dam te verminderen.

De Libische stad Derna werd een week geleden zwaar getroffen door storm Daniel. Correspondent Daisy Mohr en cameravrouw Edmée van Rijn zagen dit weekend de verwoesting: