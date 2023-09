Comeback Real Madrid na rust, Sevilla boekt eerste zege van het seizoen

Real Madrid heeft ook z'n vijfde wedstrijd in de Primera División gewonnen. Tegen Real Sociedad kwam de Koninklijke een stroef begin na de rust te boven: 2-1.

De Basken speelden in de eerste helft fris van de lever en daar had Real het erg moeilijk mee. Ander Barrenetxea frommelde de 0-1 op het bord na een voorzet van de Japanse uitblinker Takefusa Kubo.

Kubo scoorde zelf ook, maar Mikel Oyarzabal stond buitenspel. Real-doelman Arrizabalaga Kepa voorkwam dat Mikel Merino van dichtbij raak kopte.

In de tweede helft had Real de score in een kwartier omgebogen. Federico Valverde scoorde via de paal al na vijftien seconden en Joselu vond met een stijlvolle kopbal het net na een mooie pass van Fran Garcia.

Eindelijk zege Sevilla

Sevilla boekte na drie nederlagen zijn eerste overwinning van het seizoen. De tegenstander van PSV in de groepsfase van de Champions won thuis met 1-0 van Las Palmas.

Dodi Lukebakio maakte na 61 minuten de enige treffer van de wedstrijd.