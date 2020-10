Rechter kent vaker korting huren toe om coronacrisis • Gommers: volledige lockdown nodig

Kampong-speler en hockeyinternational Jip Janssen heeft twee weken geleden meegedaan in een wedstrijd van zijn club tegen Tilburg, terwijl hij besmet was met het coronavirus. Dat bevestigt Kampong-voorzitter Sandra van Loon-Vercauteren aan het AD. Meerdere bronnen meldden de afgelopen weken al aan de NOS dat Janssen in de rust van het duel te horen kreeg dat hij besmet was.

Janssen was getest en in afwachting van de uitslag. In de rust van de wedstrijd ontving hij het bericht dat die uitslag positief was. Daarop stapte hij in zijn auto en vertrok hij van het sportpark. De zaak leidde de afgelopen weken tot een rel in de hockeywereld. Kampong weigerde twee weken lang opening van zaken te geven.

Janssen onderging een commerciële coronatest en viel in afwachting daarvan dus buiten de quarantaineplicht die geldt nadat iemand zich bij de GGD heeft laten testen. Hij had zelf op dat moment geen klachten. Morgen buigt de tuchtcommissie van de hockeybond zich over de zaak.

Kampong erkent: hockeyinternational Jip Janssen testte positief op corona