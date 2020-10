Advies Rooms-Katholieke Kerk: maximaal 30 bezoekers • Corona-app gelanceerd

President Trump ontvangt vandaag naar verwachting 2000 aanhangers voor het Witte Huis. Hij gaat ze toespreken vanaf een balkon. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse president in het openbaar mensen toespreekt, nadat hij met een coronabesmetting opgenomen is geweest in het ziekenhuis.

Trump wil een verkiezingsbijeenkomst houden in Florida. Zijn plan was om dat al vanavond te regelen, maar dat is waarschijnlijk te snel. Er wordt nu van uitgegaan dat hij maandag in Florida op het podium staat.

In een interview met Fox News zei Trump dat hij afgelopen dag is gestopt met het slikken van medicijnen.