'Doden bij Turkse drone-aanvallen in Syrië en Irak'

In zowel Noord-Syrië als Noord-Irak is vandaag een Turkse drone-aanval gemeld op Koerdische strijdgroepen. Turkije heeft niet gereageerd op de berichten. Wel is bekend dat er al jaren een militaire campagne loopt van het Turkse leger tegen Koerdische milities in de twee buurlanden.

Bij de aanval in Sinjar, het noordoosten van Irak, zouden drie mensen om het leven zijn gekomen. Het gaat om strijders van een aan de PKK gelieerde Koerdische militie, schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme Iraakse functionarissen. De PKK wordt door Turkije, de EU en de VS beschouwd als een terroristische organisatie.

Ook in de noordwestelijke Syrische regio Al-Hasakah werd volgens meerdere bronnen een drone-aanval uitgevoerd door het Turkse leger. Vier strijders van Koerdische strijdgroepen werden daarbij gedood, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Deze Britse organisatie monitort de situatie in de regio aan de hand van openbare bronnen en bewoners.

'Burgers aangevallen'

De Asayesh, die ook bekendstaan als de interne veiligheidstroepen van de Koerden, spreekt in een verklaring over twee "kameraden die martelaars zijn geworden". De organisatie stelt dat de drone-aanval in de regio Al-Hasakah ook burgers heeft getroffen. Er zou sprake zijn van acht gewonden.

Turkije voert al jaren aanvallen uit op Koerdische strijdgroepen in Noord-Syrië en Noord-Irak, maar geeft daar zelden informatie over vrij. Ankara heeft de hoeveelheid aanvallen volgens Reuters recent opgevoerd. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er dit jaar ruim vijftig Turkse drone-aanvallen uitgevoerd in het noorden van Syrië.

Vrijdag vielen ten oosten van de Syrische stad Manbij drie doden bij een Turkse drone-aanval, zo meldde het Observatorium. De slachtoffers waren drie strijders van een aan de SDF gelinkte groep. De SDF is een overwegend Koerdische strijdgroep, die met behulp van het Westen de controle heeft gekregen over het noordoosten van Syrië.