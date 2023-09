Omroepen en eigenaar Endemol starten onderzoek naar Russell Brand

De Britse omroepen BBC en Channel 4 en Banijay, het moederbedrijf van productiemaatschappij Endemol, doen intern onderzoek naar aanleiding van de beschuldigingen van wangedrag aan het adres van Russell Brand. De komiek presenteerde programma's voor de mediabedrijven.

Gisteren onthulden de kranten The Sunday Times en The Times en het actualiteitenprogramma Channel 4 Dispatches dat Brand in verband wordt gebracht met verkrachting en ander seksueel wangedrag. Vier vrouwen beschuldigen hem daarvan.

De BBC, waarvoor Brand twee jaar lang radioprogramma's presenteerde, meldt dat de "aangekaarte kwesties met spoed worden onderzocht". Ook Channel 4, waarvoor hij het door Endemol geproduceerde Big Brother's Big Mouth presenteerde, heeft een intern onderzoek aangekondigd. Channel 4 schrijft alle productiebedrijven aan om ze eraan te herinneren wat hun verantwoordelijkheden zijn op het gebied van gedrag.

Banijay, dat in 2020 Endemol kocht, meldt dat het bekend is met de "zeer serieuze beschuldigingen" over "vermeend ernstig wangedrag van Russell Brand toen hij shows presenteerde die werden geproduceerd door Endemol". Ook de eigenaar van het overgenomen Nederlandse productiebedrijf is een intern onderzoek begonnen. Iedereen die zich geroepen voelt, wordt verzocht om zich te melden.

Schok

De beschuldigingen aan het adres van de Brit maken veel los. Collega-komieken, Lagerhuisleden, ministers en mediawaakhonden reageren geschokt en willen antwoorden zien over de cultuur bij mediabedrijven en de cultuursector als geheel. Men vraagt zich af hoe het mogelijk was dat Brand kennelijk met medeweten van veel mensen zo lang zijn wangedrag heeft kunnen vertonen.

Zelf nam Brand al voor de publicaties van gisteren de vlucht naar voren en reageerde hij op, wat hij noemde, een "lange lijst aan verbazingwekkende en nogal overdadige aanvallen, waaronder een aantal zeer serieuze beschuldigingen die ik absoluut tegenspreek".

Via zijn advocaten suggereert hij dat er sprake is van een "gecoördineerde campagne" om hem te beschadigen, omdat hij "een alternatieve mediamaker" is, die concurreert met de traditionele media.

Gisteravond trad Brand op in het Troubadour Wembley Park Theatre in Londen, maar ging hij niet in op de beschuldigingen van de vier vrouwen. "Er zijn onderwerpen waarover ik het absoluut niet kan hebben, ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen", zei hij. In de zaal zaten medestanders van Brand. Zo was er onder meer een bordje te zien met de tekst "We staan achter je".

Politie: geen meldingen

De Londense politie heeft inmiddels gezegd dat er geen meldingen zijn gedaan in het kader van de beschuldigingen, maar dat er wel contact is geweest met The Sunday Times over de onthullingen.

De politie wil er zeker van zijn dat slachtoffers weten hoe ze aan de bel kunnen trekken en roept mensen op om zich te melden als ze het slachtoffer zijn van seksueel geweld. "Het maakt niet uit hoelang geleden het was."