Bol eindigt seizoen met Diamond League-winst, wereldrecord Tsegay en Duplantis

Femke Bol heeft voor het derde jaar op rij het Diamond League-klassement op de 400 meter horden gewonnen. De 23-jarige Amersfoortse eindigde het atletiekseizoen in stijl, door de slotrace in Eugene te winnen. Vanuit baan 6 begon Bol haar race gedoseerd, waarna ze versnelde en de concurrenten stuk voor stuk inhaalde. Het leek nog even spannend te worden, maar op het laatste rechte stuk moest ook de Amerikaanse Shamier Little eraan geloven. Voor de derde keer in haar carrière dook Bol onder de 52 seconden: 51,98. "Het publiek werd helemaal gek. Dat hielp me bij de laatste 100 meter", analyseert Bol, die wel "een beetje moe" was, haar race.

Bekijk hier de reactie van Femke Bol na haar zege op de 400 meter horden bij de Diamond League-wedstrijden in Eugene. - NOS

Het was voor Bol de negentiende opeenvolgende zege op haar favoriete onderdeel bij de Diamond League. Dit seizoen imponeerde ze niet alleen in de Diamond League, ook werd ze onder meer Europees kampioene indoor en als absoluut hoogtepunt pakte ze vorige maand de wereldtitel. Met haar winst in Eugene zit een succesvol seizoen erop voor Bol. En dus is het nu tijd voor vakantie. "Ik ga naar Mexico", doet ze haar vakantieplannen uit de doeken. "Van het strand genieten en verder helemaal niks doen, samen met mijn vriend." Wereldrecord Tsegay Gudaf Tsegay zorgde voor een enorme stunt op de 5.000 meter door het wereldrecord aan diggelen te lopen. De 26-jarige Ethiopische bleef met 14.00,21 liefst 4,99 seconden onder het oude record, dat sinds juni dit jaar op naam stond van Faith Kipyegon uit Kenia.

Bekijk hier de 5.000 meter bij de Diamond League-wedstrijden in Eugene, met een wereldrecord van Gudaf Tsegay. - NOS

De wereldrecordpoging was aangekondigd en de hazen zorgden ervoor dat Tsegay bij de doorkomst op 3.000 meter prima op schema lag. Vervolgens was het aan Tsegay zelf, maar ze had de Keniaanse Beatrice Chebet nog in haar nek hijgen. Dat zinde haar niet en het tempo zakte daardoor iets. Tsegay deed met nog twee ronden te gaan een uiterste poging bij Chebet weg te lopen. Die versnelling was haar Keniaanse opponente te machtig en met een verbeten gezicht voltooide ze haar recordrace. Ook geslaagde wereldrecordpoging Duplantis Ook Armand Duplantis was bij het laatste atletiektoernooi van het seizoen in topvorm. De Zweed, die al jaren het polsstokhoogspringen domineert, liet de lat op 6,23 meter leggen.

Bekijk hier de recordsprong van Armand Duplantis bij de Diamond League-wedstrijden in Eugene. - NOS

Hij probeerde al vaker, onder andere op het afgelopen WK in Boedapest, zijn eigen wereldrecord te verbeteren, maar het lukte hem telkens net niet de lat te laten liggen. Ook zondagavond in Eugene toucheerde hij de lat, maar dit keer viel die niet op de grond. Het had een vreugde-uitbarsting tot gevolg en met de opmerking "waar is mijn bier?" liet Duplantis weten dat het nieuwe wereldrecord waarschijnlijk goed gevierd gaat worden. Nederlands podium Bij de 100 meter para-atletiek was er een 1-2-3 voor Nederland. Marlene van Gansewinkel kwam razendsnel uit de startblokken, maar werd vlak voor de eindstreep nog nipt voorbijgesneld door Fleur Jong. Kiki Hendriks finishte als derde. Lieke Klaver sloot haar seizoen af met een derde plaats op de 400 meter in Eugene. Met een tijd van 50,47 seconden moest ze alleen Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek (49,58) en de Poolse Natalia Kaczmarek (50,38) voor zich dulden.