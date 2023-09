Toneelprijzen Theo d'Or en Louis d'Or voor Mariana Aparicio en Eelco Smits

De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theo D'or en de Louis D'or, gaan dit jaar naar Mariana Aparicio en Eelco Smits. Aparicio kreeg de prijs op het Gala van het Nederlands Theater voor haar rol in De Jaren van het Nationale Theater. Smits werd onderscheiden voor zijn rol in Geschiedenis van geweld van Toneelschuur Producties.

De jaren, dat is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Franse Nobelprijswinnaar Annie Ernaux uit 2008, werd afgelopen jaar al veelvuldig geprezen. Aparicio speelt in het stuk over het verstrijken van de tijd een jongvolwassen Annie, die begin jaren 60 een ongewenste zwangerschap moet laten afbreken op een keukentafel omdat abortus destijds in Frankrijk illegaal was.

Volgens de jury maakt de 40-jarige Aparicio met haar vertolking van Annie veel indruk. "Vanaf het begin lijkt zij samen te vallen met wat er op scène wordt verbeeld, of ze nu in het centrum van de aandacht staat of daarbuiten", schrijft de jury, die al bij de nominatie warme woorden over had voor "haar humor, lichtheid en het naturel van haar présence".

Bekijk hier een trailer van De jaren: