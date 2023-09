Rus verliest in Guadalajara, ook Schuurs bij enkelspeldebuut ten onder

Arantxa Rus is gestrand in de eerste ronde van het hardcourttoernooi in het Mexicaanse Guadalajara. De nummer 47 van de wereld ging met 1-6, 6-7 (5) onderuit tegen Aljaksandra Sasnovitsj, die zestig plaatsen lager staat op de ranglijst.

In de eerste set was Rus geen schim van zichzelf. Ze won nog wel de eerste game, maar legde het daarna op alle fronten af tegen de Belarussiche, die drie jaar geleden in de strijd om de Billie Jean King Cup ook haar eerste ontmoeting met Rus wist te winnen.

Rus was een set later wel gelijkwaardig aan Sasnovitsj. De tweede set stond bol van de breaks, omdat beiden grossierden in fouten. Met een dubbele fout en een uitbal in de slotfase van de tiebreak, bezegelde Rus in Guadalajara haar lot.

Schuurs verliest bij debuut

Demi Schuurs maakte haar WTA-debuut in het enkelspel. De mondiale nummer 13 in het dubbelspel had geen schijn van kans tegen de Italiaanse Martina Trevisan: 2-6, 0-6.