'Jammer dat Klaas Dijkhoff stopt, fijne vent om mee samen te werken!'

In Den Haag wordt met teleurstelling gereageerd op het vertrek van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff uit de politiek. Dijkhoff maakte gisteravond in een interview met NRC bekend dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen niet verder wil in de Kamer.

Hij is niet van plan om staatssecretaris of minister te worden, maar sluit het ook niet uit, zegt hij. Wat hij wel wil doen, is nog niet bekend.

Premier Rutte vind het "hartstikke jammer", heeft hij op Twitter geschreven. "Klaas is iemand waar ik de afgelopen tien jaar iedere dag op kon rekenen", schrijft hij. "Een origineel mens en vlijmscherp politicus. Hij zegt waar het op staat en is eerlijk. Dank je wel, Klaas!"

Dijkhoff hoopt dat Rutte weer de lijsttrekker voor de VVD wordt bij de verkiezingen in maart, maar Rutte laat zich daar nog niet over uit.

Krachtig besluit

Ook D66-fractievoorzitter Jetten vindt het jammer dat Dijkhoff na de verkiezingen niet terugkomt in de Tweede Kamer. "Slimme politicus en gewoon een fijne vent om mee samen te werken", twittert Jetten. Hij refereert ook nog aan de geuzennaam 'klimaatdrammer' die Dijkhoff hem gaf.

"Veel politieke loopbanen eindigen in tranen, maar dit is een krachtig besluit er op een goed moment zelf een punt achter te zetten", schrijft ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers.