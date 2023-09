Benauwde zege Arsenal bij Everton, Chelsea gelijk tegen Bournemouth

Arsenal heeft in de Premier League de vierde zege in vijf duels geboekt. Bij het kwakkelende Everton zegevierden de Gunners, die woensdag PSV ontvangen in de Champions League, moeizaam met 1-0. Het was de eerste zege bij Everton in zes jaar.

De verhoudingen waren in Liverpool snel duidelijk: de ploeg van coach Mikel Arteta had de bal en de Toffees, dit prille seizoen nog zonder zege, trokken een muur op. Gabriel Martinelli leek na een goede aanval voor de 0-1 te zorgen, maar daar ging buitenspel aan vooraf.

Everton, waar Arnaut Danjuma een basisplaats had, slaagde er ook na de rust niet in om het Arsenal lastig te maken. Arsenal draaide langzaam de duimschroeven bij de thuisploeg aan en had in 69ste minuut eindelijk succes: na mooie passjes van Martin Odegaard en Bukayo Saka, vond de ingevallen Leandro Trossard via de paal fraai het net.

De zege brengt Arsenal op een gedeelde tweede plek met Tottenham en Liverpool. De drie ploegen hebben dertien punten. Manchester City, dat dit seizoen vijf zeges in vijf wedstrijden wist te boeken, is koploper van de Premier League met vijftien punten.

Eredivisie-viertal bedwingt Chelsea

Voor Chelsea zijn de bovenste plekken in de Engelse topcompetitie na vijf wedstrijden al ver uit zicht. Uit bij Bournemouth, dat voor de wedstrijd twee keer gelijk had gespeeld en twee keer had verloren, kwamen de Londenaren niet verder dan 0-0.

Voormalig AZ-speler Milos Kerkez had een basisplaats bij Bournemouth, waar oud-Ajacied Justin Kluivert en oud-Feyenoorders Luis Sinisterra en Marcos Senesi na rust hun minuten maakten. Bij Chelsea kwam Ian Maatsen tien minuten voor tijd binnen de lijnen.