Negendarter en finaleplaats Van Gerwen, 'Barney' verliest en kan huwelijksstress loslaten

Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de finale van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Hij klopte in de halve finale Luke Humphries met 11-10 in een zenuwslopende wedstrijd, waarin hij drie matchdarts overleefde.

Raymond van Barneveld verloor in de kwartfinales van Peter Wright (10-6), nadat hij zaterdag nog op sensationele wijze gestunt had door wereldkampioen Michael Smith te verslaan. Het was voor 'Barney' één van zijn beste prestaties sinds zijn comeback in 2021.

Van Gerwen begon zijn halve finale overweldigend en gooide in de tweede leg zelfs een negendarter. Maar zijn Britse tegenstander 'Cool hand Luke', die speelde in een shirt met een Nederlandse vlag en 'Amsterdam' erop, liet zich niet uit het veld slaan en bleef in het spoor van Van Gerwen: 6-6.

Humphries kwam zelfs met 8-7 en 9-8 voor, zag Van Gerwen belangrijke dubbels missen en kreeg drie matchdarts. De Engelsman miste ze allemaal en dus werd het 10-10.

In de beslissende leg kon Humphries op 92 uitgooien, maar ook dat mislukte. Van Gerwen gooide vervolgens wel 97 uit en sleepte zo toch nog de finaleplaats uit het vuur. De finale is later op zondag tegen Nathan Aspinall. Hij leek zijn ruime voorsprong nog weg te geven tegen Peter Wright, maar won uiteindelijk toch met 11-9.