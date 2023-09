Jumbo-Visma voltooit unieke trilogie, Groves wint fascinerend laatste Vuelta-rit

Slotetappes van grote rondes zijn vaak slaapverwekkend, maar zondagavond zijn de inwoners van Madrid enorm vermaakt door de Vuelta-renners. In het centrum van de Spaanse hoofdstad won Kaden Groves een fascinerende slotetappe en voltooide de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma een unieke trilogie.

Groves was in de sprint sneller dan Filippo Ganna en Nico Denz. Het aanstormende peloton pakte een kopgroep met daarin Remco Evenepoel, Ganna en groenetruidrager Groves pas in de laatste honderden meters terug. Maar uitgeput door de inhaalslag konden de sprinters in dat peloton niet meer meedoen voor de sprint om de dagzege.

In het Madrileense tumult kwam rodetruidrager Sepp Kuss veilig over de streep en daarmee heeft Jumbo-Visma de derde eindzege van een grote ronde in een kalenderjaar binnen. Een unieke trilogie is officieel voltooid.

