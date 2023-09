Cambuur verslaat Willem II dankzij heerlijke pegel El Hilali, duel even stilgelegd

SC Cambuur heeft in de eerste divisie de aansluiting met koploper Roda JC behouden. De Friezen stelden zondagmiddag in het slotkwartier de winst veilig in de thuiswedstrijd tegen Willem II: 1-0.

Invaller Youns El Hilali hielp Cambuur in de 77ste minuut op weergaloze wijs aan de winst. Hij kreeg de bal van Roberts Uldrikis en schoot snoeihard raak in de bovenhoek.

Duel even stilgelegd

De wedstrijd werd daarna even onderbroken, omdat fans na het doelpunt van El Hilali bekers op het veld hadden gegooid. Na een korte afkoelperiode werd het duel uitgespeeld.

Eredivisiedegradant Cambuur staat door de winst op de derde plaats met 13 punten uit 6 duels en heeft 2 punten minder dan lijstaanvoerder Roda JC. Willem II is de nummer zeven van de ranglijst met 8 punten uit 6 duels.