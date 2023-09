AZ behoudt met zege op Sparta maximale score na vier duels, net als PSV en Twente

Voor AZ leek het na de interlandpauze even wennen, want Sparta begon goed en kreeg via Koki Saito enkele mogelijkheden. Maar al snel kreeg de thuisploeg vlot combinerend het juiste ritme te pakken. Een schot van Sven Mijnans werd gekeerd door Nick Olij en een stijlvolle volley van de ex-Spartaan belandde in het zijnet.

AZ heeft zich in navolging van PSV en FC Twente verzekerd van de vierde zege in vier eredivisiewedstrijden. De Alkmaarders waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam. Op basis van het doelsaldo staat AZ nu tweede, blijft PSV bovenaan en is FC Twente de nummer drie.

Via Dani de Wit kwam AZ op voorsprong en dat mag geen verrassing meer heten. De middenvelder had in 2023 vijf keer eerder een basisplaats in de eredivisie en was in al die vijf wedstrijden betrokken bij een treffer (goal-goal-goal-goal-assist). Nu scoorde hij me een knal in de bovenhoek.

Pavlidis weer naast topscorer Gimenez

Ook bij de tweede treffer was De Wit betrokken. Hij kopte de bal zijwaarts naar spits Vangelis Pavlidis, die zichzelf handig vrijspeelde en genadeloos toesloeg. Het was alweer het zesde doelpunt van de Griek dit seizoen, waarmee hij met Feyenoorder Santiago Gimenez topscorer van de eredivisie is.

Pavlidis voegde zich bovendien in een illuster rijtje. Hij werd pas de vierde AZ-speler die trefzeker was in elk van de eerste vier eredivisiewedstrijden van een seizoen, na John Metgod in 1977/1978 (eerste vijf), Kees Kist in 1981/1982 (vier) en Mounir El Hamdaoui in 2009/2010 (vier).