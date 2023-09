Red Bull-hegemonie eindelijk doorbroken, maar: 'Mogen ons niet laten meeslepen'

Even later, op de persconferentie van de topdrie van de race, was de pure vreugde bij Sainz ietsje weggezakt. "Ik ben extreem trots op dit weekend. Want we wisten dat dit een schaarse kans was om Red Bull eindelijk een keer te verslaan. Misschien zelfs wel onze enige kans, dat beseften we."

Vooral dit seizoen won met name Verstappen vaak met speels gemak. Liefst tien keer op rij zegevierde de Nederlander, een nieuw Formule 1-record. Maar in Singapore kreeg Red Bull het niet voor elkaar met de afstelling. Een vijfde plaats was het maximaal haalbare voor de aanstaand wereldkampioen.

"Misschien is Red Bull gestopt met het ontwikkelen van deze auto en ligt de focus al op 2024, terwijl de rest nog volop bezig is met updates", zocht Hamilton naar een verklaring. "Hoe dan ook is dit resultaat erg bemoedigend, we hopen dit jaar nog minstens een keer op het podium te staan."

Hoewel Lando Norris een zeldzame kans op zijn eerste Formule 1-zege niet kon pakken, was de coureur van McLaren opgetogen over zijn tweede plaats. "Ik ben erg blij met het resultaat. Mooi om met Carlos op het podium te staan, al had ik het natuurlijk liever andersom gehad. Leuk om te zien dat we eindelijk eens een andere winnaar dan Red Bull hebben."

Charles Leclerc eindigde op de vierde plaats, ook nog voor Verstappen. "Voor de moraal is dit geweldig", zei de Mongegask van Ferrari. "Maar we moeten ons niet te veel laten meeslepen."

Grote stap vooruit

De winst van zijn teamgenoot Sainz was het gevolg van een flinke upgrade bij Ferrari, vertelde Leclerc. "In Zandvoort hebben we heel veel dingen getest en vervolgens hebben we in Monza de bevestiging gekregen dat we de auto nu veel beter begrijpen. Hier in Singapore hebben we alle aanpassingen kunnen toepassen en echt een grote stap vooruit gezet."

Toch wilde ook Leclerc niet al te hard juichen. "Het is echt niet zo dat we in twee weken al onze problemen hebben opgelost. We zitten zeker op het juiste spoor, maar volgende week in Japan is Red Bull weer het te kloppen team."