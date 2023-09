Steijn wijst niet naar aankopen Ajax in 'zorgelijke' situatie: 'Over hele linie matig'

Vijf punten na vier eredivisiewedstrijden. Het is Ajax-onwaardig. Trainer Maurice Steijn hekelt de "naïviteit" van zijn ploeg na de 3-1 nederlaag bij FC Twente. "Het heeft niets met tactiek of techniek te maken, maar met scherpte."

De 49-jarige trainer neemt het woord "zorgelijk" in de mond. "Wij hebben duidelijk aangegeven dat Twente gevaarlijk is met lopende mensen die in de ruimte duiken en binnen één minuut loopt er al iemand in de ruimte. Dat noem ik dan maar naïviteit."

Hij zegt dat het voor Ajax nog erger af had kunnen lopen, aangezien Twente ook veel kansen om zeep hielp.

Steijn plaatste twee weken geleden, na de remise tegen Fortuna Sittard (0-0), zijn vraagtekens bij de nieuwe aankopen. Daar wilde hij het vandaag niet op gooien. "Ik vond het over de hele linie te vlak en te matig."

Veel werk te doen

Aanvaller Steven Berghuis, die vandaag na een schorsing terugkeerde in het elftal, zegt dat het nog zoekende is met de nieuwe jongens. "Ook voor de staf." Hij zegt dat er nog veel werk te verrichten is.