'Stakingsbreker' Drew Barrymore zwicht voor kritiek en stelt talkshow uit

"Ik heb naar iedereen geluisterd en ik besluit nu om de première van de show op te schorten totdat de staking erop zit", schrijft Barrymore. "Ik kan niet in woorden uitdrukken hoezeer het me spijt." Ze biedt haar excuses aan aan "iedereen die ik heb pijn gedaan en uiteraard aan ons geweldige team dat de show heeft gemaakt tot wat die nu is".

De Amerikaanse actrice Drew Barrymore zwicht voor de felle kritiek van haar stakende vakgenoten en hervat haar talkshow bij tv-zender CBS voorlopig toch niet. Eerder had ze gezegd dat ze de productie zou laten doorgaan, maar nu zegt ze dat ze wacht totdat de vakbonden en de werkgevers er samen uit zijn en de stakingen in Hollywood voorbij zijn.

Als gevolg van de stakingen in Hollywood liggen ook goed bekeken talkshows als The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en The Late Show with Steven Colbert al maanden stil. Ook Real Time van komiek en tv-persoonlijkheid Bill Maher werd niet meer geproduceerd, maar hij kondigde deze week aan dat het "na vijf maanden weer tijd is om mensen aan het werk te zetten". De schrijversvakbond, waar Maher lid van is, heeft acties aangekondigd bij de opnames.

Het feit dat ook Barrymore de productie van haar show weer startte terwijl de gesprekken tussen de bonden en de werkgevers nog altijd muurvast zitten, leidde tot grote woede. Drie van haar schrijvers weigerden voorlopig terug te keren en tijdens opnames werd buiten de studio actiegevoerd. Collega's maakten Barrymore uit voor onderkruiper en stakingsbreker. Ook fans vielen haar af.

De boekenprijs National Book Awards liet Barrymore daarnaast vorige week vallen als de geplande presentator van de uitreiking. "De National Book Award is een avond waarop de kracht van de literatuur wordt gevierd, en de grote bijdrage van schrijvers aan onze cultuur. Met het oog op de aankondiging dat The Drew Barrymore Show de productie weer oppakt, is de uitnodiging aan Barrymore ingetrokken", zei de organisatie.

Ellen DeGeneres

Het is niet voor het eerst dat talkshowhosts door woedende vakgenoten worden uitgemaakt voor stakingsbrekers. Bij de vorige grote staking, in 2007, liet Ellen DeGeneres haar talkshow doorgaan zonder haar schrijvers, tot grote woede van de bond. Later volgden onder anderen Conan O'Brien, Jon Stewart en Jay Leno.

De staking in 2007, die 99 dagen duurde, had enorme gevolgen voor het tv-landschap. Veel series, waaronder destijds zeer goed bekeken producties als Lost en Breaking Bad, waren korter, werden uitgesteld of veranderden volledig van koers. Andere series, zoals Dirty Sexy Money, Pushing Daisies en Heroes, konden hun publiek na de staking niet meer bekoren en verdwenen niet veel later van de buis.

Tegelijkertijd leidde de staking tot een explosie aan reality-tv-programma's, die kunnen worden gemaakt zonder schrijvers. Een beroemd voorbeeld van een show die destijds razend populair werd is The Apprentice, waarin de latere president Donald Trump op zoek ging naar iemand die leiding kon geven aan een van zijn bedrijven.

Emmy's uitgesteld

Wat de huidige staking gaat betekenen voor grote films en series moet nog maar blijken. In ieder geval zijn de jaarlijkse tv-prijzen, de Emmy Awards, die morgenavond uitgereikt moesten worden, uitgesteld tot januari.