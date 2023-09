Van de Zandschulp zet gekwalificeerd Oranje op voorsprong: 'Spel nog wisselvallig'

Nederland was voor aanvang van de ontmoeting met Kroatië al zeker van de groepswinst , nadat Finland zaterdag een verrassende 3-0 zege op de Verenigde Staten had geboekt. Oranje rekende in groep D eerder af met Finland en de Verenigde Staten.

Botic van de Zandschulp lijkt stilaan de weg weer omhoog te vinden. De tennisser heeft Nederland op een 1-0 voorsprong gezet tegen Kroatië in de laatste groepswedstrijd van de Davis Cup Finals in Split. Hij klopte Duje Ajdukovic met 6-3, 3-6, 7-5.

Van de Zandschulp komt uit een moeilijke periode, maar maakte donderdag in het tweede groepsduel van Oranje met de Verenigde Staten indruk met een fraaie zege op topvijftienspeler Tommy Paul.

Ook tegen Ajdukovic, de mondiale nummer 206, startte Van de Zandschulp goed. Het werd daarna alsnog knokken voor de Nederlander, maar hij trok de partij diep in de derde set wel over de streep.

'Ben nog wisselvallig'

"Mijn spel is nog niet waar het moet zijn", sprak Van de Zandschulp na afloop. "Ik speelde een goede wedstrijd tegen Paul, maar in de andere twee partijen was ik wisselvallig. Ik hoop in de komende toernooien mijn niveau van vorig jaar weer te krijgen."

Tallon Griekspoor (enkelspel) en Wesley Koolhof/Matwé Middelkoop (dubbelspel) komen vandaag ook nog in actie voor Nederland tegen de Kroaten.