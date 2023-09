Davis Cup-team kan groepswinst niet bekronen: nederlaag tegen Kroatië

Nederland heeft zijn groepswinst in de poulefase van de Davis Cup Finals niet met een ongeslagen reeks kunnen bekronen. Oranje verloor zondagavond in Split de derde en laatste groepswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Kroatië: 1-2. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop verzuimden in het beslissende dubbelspel het Nederlandse punt binnen te halen door een nederlaag tegen Mate Pavic/Duje Ajdukovic: 6-3, 4-6, 8-10. Botic van de Zandschulp zette Oranje eerder op de dag nog op voorsprong tegen de Kroaten na een zwaarbevochten zege, maar kopman Tallon Griekspoor liep daarna tegen een nederlaag aan. Zeker van groepswinst De ploeg van captain Paul Haarhuis was al zeker van de groepswinst, nadat Finland zaterdag een verrassende overwinning op de Verenigde Staten (3-0) had geboekt. Nederland rekende in groep D eerder af met Finland (2-1) en de Verenigde Staten (2-1). Oranje heeft zich door de groepswinst voor de kwartfinales van de Davis Cup gekwalificeerd. Het eindtoernooi, waarbij ook de halve finales en de finale wordt afgewerkt, vindt van 21 tot en met 26 november plaats in het Spaanse Málaga.

Griekspoor speelde donderdag nog een dijk van wedstrijd tegen de Amerikaanse topspeler Frances Tiafoe, waardoor Oranje de winst op de Verenigde Staten pakte. Maar zondagmiddag was de kopman niet opgewassen tegen de verwoestende service van Borna Gojo, die in de partij in totaal achttien aces sloeg: 6-4, 6-7 (2), 4-6. De twee maakten er een zeer spannende wedstrijd van. Griekspoor verzuimde op 5-5 in de tweede set een van de drie breekkansen op 0-40 te benutten, waarna Gojo in de tiebreak toesloeg. Griekspoor liep in de derde set snel achter de feiten aan, knokte zich nog terug, maar Gojo sloeg andermaal toen en serveerde zich telkens uit de problemen. Aanknopingspunten voor Van de Zandschulp Van de Zandschulp zal deze week aanknopingspunten hebben gevonden om de weg naar boven weer in zetten. Hij komt uit een moeilijke periode, maar maakte donderdag in het tweede groepsduel van Oranje met de Verenigde Staten indruk met een fraaie zege op topvijftienspeler Tommy Paul.

