Zwalkend Ajax wordt met zware week voor de boeg te kijk gezet door Twente

De wedstrijd begon spectaculair. Na twee minuten ging Manfred Ugalde alleen op Jay Gorter af. De Ajax-doelman wist redding te brengen. Een minuut later was Brian Brobbey gevaarlijk namens Ajax. Na een goede individuele actie belandde de bal via Twente-doelman Lars Unerstall in het zijnet.

Daarna volgde een Twentse storm die door Ajax zelf van extra kracht werd voorzien. In de zevende minuut scoorde Daan Rots uit de rebound, omdat Gorter een schot van Michel Vlap losliet.

Vier minuten later deed Sem Steijn zijn vader nog meer pijn. Weer zag Gorter er niet goed uit. Dit keer verwerkte hij een schot van Sadilek niet voldoende, waarna Ugalde de bal voor kon geven op Steijn, die alleen maar binnen hoefde te tikken.