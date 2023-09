Nederlander (20) omgekomen bij steekpartij discotheek Antwerpen

Bij een steekpartij bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend vroeg een 20-jarige Nederlander om het leven gekomen. Een andere Nederlandse man raakte zwaargewond.

Volgens de Antwerpse politie ontaardde rond 05.00 uur een vechtpartij in een steekpartij. Het 20-jarige slachtoffer overleed in de loop van de ochtend in het ziekenhuis. De andere gewonde is opgenomen in het ziekenhuis en is niet in levensgevaar.

Op beelden die bij de Belgische krant Het Nieuwsblad zijn gepubliceerd, is te zien hoe een groep mensen met elkaar op de vuist gaat bij discotheek IKON. De politie onderzoekt de toedracht.

Zeven verdachten

"We hebben heel wat politiemensen nodig gehad om alles daar te kalmeren", zegt een woordvoerder van de politie in Antwerpen. "Ook om de medische diensten te faciliteren om de gewonden te verzorgen."

Zeven mensen zijn door de politie meegenomen voor verhoor. Ze zijn aangemerkt als verdachte. "Wij moeten nog horen wat zij weten, wat hun verhaal is en wat hun betrokkenheid is", aldus de woordvoerder.